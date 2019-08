Temptation Island 2019, Sabrina Martinengo e il ritorno con Nicola Tedde: «Senza telecamere abbiamo capito...»

Sabato 10 Agosto 2019, 21:59

Quella frae il fidanzato, di dodici anni più giovane, è una delle poche coppie sopravvissute alla prova del docu reality estivo condotto con grande successo di ascolti da Filippo Bisciglia,Durante il falò di confronto si sono lasciati ( “Come poteva essere finita così una storia dopo due anni importanti come sono stati i nostri? Assolutamente no! – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - Nicola era arrabbiatissimo come non mai durante il falò e per queste dalla sua bocca sono uscite parole pesanti e discorsi che mi hanno fatto cadere dalle nuvole perché mai affrontati prima. I suoi occhi appartenevano a una persona distrutta dentro ma comunque innamorata”), ma nella puntata di réunion di un mese dopo hanno fatto sapere di essere tornati insieme: “Successivamente, infatti, abbiamo avuto un confronto senza telecamere durante il quale abbiamo capito che la nostra storia non era affatto giunta al capolinea ...”.Durante l’avventura lei è stata molto vicino al single Giulio, da cui era rimasta colpita: “La sua immagine forte, le persone come lui a me piacciono perché mi danno senso di protezione e sicurezza: chi mi conosce veramente sa perfettamente quante io sia apparentemente una donna forte ma proprio così non è”.