Temptation Island 2019: Nicola e Sabrina si lasciano, lui corre tra le braccia della single Maddalena

Lunedì 29 Luglio 2019, 23:55

Anche per Nicola e Sabrina è giunto il momento del falò di confronto. La coppia che ha dodici anni di differenza, ha mostrato sin dai primi giorni di avere tante questioni irrisolte, problemi che hanno trovato l'epilogo definitivo durante la diretta ultima puntata diche abbiamo seguito su«A Temptation Island si partecipa in coppia - dice Nicola - tu hai lasciato i tuoi sentimenti a Cuneo e sei entrata da single» «Noi come coppia abbiamo la pecca dell'orgoglio e per una volta mettiamolo da parte e parliamoci con il cuore». Entrambi vedono i video e commentano quanto accaduto, in particolare quelli in cui Sabrina cerca di catturare invano le«Io sono entrata qui e già dal secondo giorno mi sono sentita single - dice Sabrina e poi chiede di rivedere un video in cui le tentatrici criticano Nicola - volevo che mi dimostrassi qualcosa in più, un piccolo sforzo da te. Le slinguazzate che ti sei fatto con lei io non le ho fatte!». «Vedi solo quello che vuoi vedere tu», replica Nicola«Io ho dei sentimenti che mi legato a te, ho trovato una persona che è riuscita a capirmi, a tirare fuori quello che avevo dentro»«Da parte nostra il sentimento p stato forte, il nostro è stato amore vero. Io qui ho abbandonato la mia immagine di donna forte, ho staccato la spina e ho pensato a me. Maddalena ha fatto star bene te, Giulio me, non giustifico il mio comportamento perchè so benissimo che non è stato un buon comportamento , come il tuo. Io ti voglio vedere felice, e se è così ti lascio andare».«Quando due persone si amano si possono superare tantissimi ostacoli - dice Filippo - dovete essere bravi voi a far tesoro di questa esperienza»«Sabrina io con te ho passato momenti indimenticabili, ma la mia paura è quella di rincorrerci - spiega Nicola - non ti nego che molte volte non mi sento a mio agio con te. Io ti vorrei vivere sola (Sabrina ha due figlie e due matrimoni). Non ce la faccio a uscire con lei».Una volta usciti dal falò Nicola chiede di poter vedere la single Maddalena, i due si abbracciano: «Siamo usciti separati ma non me la sento di portare avanti la storia con Sabrina. Avevo voglia di parlare con te, mi hai dato tanto, mi hai dato la possibilità di capire tante cose» anche Maddalena lo ringrazia e lo abbraccia dicendo di essere interessata a frequentarlo anche fuori dal programma.Solo domani scopriremo se Nicola e Sabrina abbiano preso strade diverse.