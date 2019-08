Temptation Island 2019, Katia Fanelli e l'ex Vittorio Collina: «Atteggiamento disgustoso. Dovrebbe ringraziarmi»

Venerdì 9 Agosto 2019, 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Nella vita ho sempre avuto le idee chiare e penso che portare Vittorio in questo contesto ci sia servito”,, una delle protagoniste di, torna a parlare della fine della sua relazione col fidanzatoLui dovrebbe ringraziarla, mentre lei si dice disgustata dal su atteggiamento: “Credo che lui debba ringraziarmi. Personalmente grazie a Temptation ho scoperto in lui una persona diversa, il cui atteggiamento mi ha disgustata – ha spiegato la “Magazine di Uomini e donne” - Probabilmente è cambiato anche perché si è sentito ferito dalle mie parole e mi rendo conto di aver usato alcune frasi forti, ma nei miei comportamenti non credo si possa dire nulla. Non ho mai superato il limite. E sono stata la stessa che tutti conoscono anche al di fuori. Vittorio, invece, è arrivato a tradirmi provando a baciare un'altra ragazza”.Ora ha superato i primi momenti difficili: “Sto bene, ma ogni tanto mi capita di pensare a come sia finita la mia storia. Inevitabilmente? avverto delle mancanze, ma poi ritorno in me. Mi manca la sua famiglia e soprattutto sua nonna, una donna unica. In queste settimane esco con le amiche, faccio shopping e con i vestiti non penso a nient'altro. Poi la mente ritorna a Vittorio e, oggi, non posso negare di provare un po' di rancore. Lui non ha ancora voluto vedermi e questa è l'ennesima dimostrazione che con me non ha polso e non riesce ad affrontarmi”.