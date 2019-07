Temptation Island 2019, Alessandro Zarino parla di Jessica Battistello: «Prematuro parlare di sentimenti ma sarò sempre presente»

Giovedì 18 Luglio 2019, 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non mi sento responsabile della fine della sua storia d’amore, sarebbe accaduto comunque prima o poi”, il tentatoreè uscito daassieme a Jessica Battistello, che prima di entrare nel reality condotto da Filippo Bisciglia doveva sposare l’ormai ex fidanzato Andrea Filomena.Lui però non si sente causa della fine della relazione: “Probabilmente – ha raccontato al “Magazine di Uomini e donne” – il dialogo che c’è stato fra noi l’ha aiutata a maturare una decisione che aveva già preso forma dentro di lei”. Con Jessica si sono trovati immediatamente: “Dal primo momento i miei occhi sono caduti su di lei. Abbiamo iniziato a raccontarci ed è nato da subito un feeling. Col tempo ho avvertito una grande fragilità, un grande bisogno di sentirsi accolta, considerata e protetta: ecco perché fin dal primo momento non ho fatto altro che abbracciarla”.Per ora c’è attrazione e sintonia, ma è presto per parlare di sentimenti: “Ho subito provato una grande attrazione fisica nei suoi confronti, ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, perché credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo. Non nego che Jessica in questa avventura sia stata fondamentale per me, come credo e spero di esseri o stato io per lei. In questo momento di una sola cosa sono certo, ed è che a prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarò sempre presente qualora lei avesse bisogno di me”.