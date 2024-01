Taylor Swift, il gatto Olivia Benson è più ricco del fidanzato Travis Kelce: il patrimonio da capogiro

di Alessia Di Fiore

Il gatto della pop star mondiale Taylor Swift, Olivia Benson, sembrerebbe possedere un patrimonio nettamente superiore a quello di Travis Kelce, fidanzato della cantante.

Una classifica stilata dal sito AllAboutCats.com, avrebbe dichiarato che il gatto Olivia Benson detiene più di 97 milioni di dollari, mentre il giocatore dei Kansas City fino ad oggi avrebbe guadagnato 40 milioni.

Ma com'è possibile che un felino sia così ricco?

A quanto pare la sua ricchezza è dovuta alle molteplici apparizioni nei video musicali della sua padroncina e non solo... Il gatto prende il nome da un personaggio della celebre serie tv crime Law & Order interpretato da Mariska Hargitay e, grazie a numerose collaborazioni commerciali, Olivia Benson avrebbe guadagnato numerosi milioni.

Il 2014, per lo Scottish Fold, fu un anno molto cospicuo, in meno di 12 mesi Olivia Benson è apparsa in uno spot per Coca-Cola insieme alla cantante ed è stato protagonista di una linea di scarpe del marchio Keds.

Ebbene sì, una coppia vincente quella composta da Taylor Swift e il suo felino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA