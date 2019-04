Taylor Mega superhot su Instagram: «Ha le smagliature». La sua risposta è perfetta

Ultimo aggiornamento: 20:02

è ormai una star, dopo le ospitate in tv, la partecipazione a L’Isola dei Famosi e il presunto flirt con Flavio Briatore dopo la fine del suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci: anchela modella è seguitissima (oltre un milione e mezzo di followers), e ogni suo post conta migliaia di like.L’ultimo non è passato inosservato: Taylor ha infatti postatomentre sorseggia una Coca Cola, in vacanza in Vietnam. Reggiseno e slip davvero striminziti e piedi in acqua, un dettaglio ha però attirato l’attenzione di parecchi suoi followers: le presunte smagliature sulla sua (peraltro piattissima) pancia.Una utente non ha peli sulla lingua: «Nemmeno io con due figli ho tutte quelle righe sulla pancia, fatti subito una plastica prima che diventi vecchia e non trovi il pollo da spennare». Ma lei ribatte con prontezza: «Sono i riflessi della piscina, e anche se fossero smagliature ti sentiresti meglio ad avermi fatto venire questo complesso?». Tra chi critica e chi difende, c’è anche però chi, smagliature o non smagliature, apprezza ciò che vede: «Ho zoommato così tanto che ti ho fatto una TAC», scrive uno dei followers. D’altronde anche se fossero davvero smagliature,