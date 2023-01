Taylor Mega e il lavoro da influencer: «Ecco quanto guadagno per una foto su Instagram»

Taylor Mega svela il mistero. La modella ospite nel salotto di Mattino Cinque è stata la protagonista della scorsa puntata parlando apertamente dei suoi guadagni in riferimento al lavoro da influencer strettamente connesso ai social.

Le parole riferite in diretta televisiva dalla 29enne hanno lasciato a bocca aperta tutti i telespettatori, anche se l'ex naufraga ha tenuto a specificare che i suoi guadagni vanno anche ben oltre la piattaforma Instagram.

«Ecco quanto guadagno»

Inserita in un dibattito sui guadagni facili del giorno d'oggi, Taylor Mega che oggi conta quasi 3 milioni di follower su Instagram ha svelato che, anche con un solo post sul social Meta arriva a guadagnare dagli 8 ai 40mila euro: «Non è che diventi influencer e arrivano i soldi a valanga. Adesso con le attività che faccio sui social, investo su altre aziende. Quanto vale un mio scatto? Dipende dalle varie promozioni. Ci sono promozioni da 8000 e promozioni da 40 mila euro. Le cifre sono più o meno quelle. Poi tutto dipende dai contenuti, se si tratta di una foto o di un video».

Taylor Mega ci ha tenuto poi a precisare che non lavora solo come influencer: «Ho un centro estetico a Milano e un'app di fitness dove ci sono persone che si sono iscritte per allenarsi con me. Ho iniziato facendo la commessa in due posti diversi e durante i weekend lavoravo in un bar», ha chiosato l'ex naugrafa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 18:51

