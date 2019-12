Taylor Mega, furto in casa a Milano la sera di Natale. E mostra le immagini degli interni: «Sono terrorizzata»

Taylor Mega

Milano

Natale

Taylor Mega Babbo Natale super sexy per gli auguri: «Cosa vorresti ricevere quest'anno sotto l'albero?»

Giovedì 26 Dicembre 2019, 13:47

. E pubblica il. Un furto, il cui bottino non è ancora stato quantificato, è stato messo a segno nell'appartamento nel pieno centro di Brera di, 26 anni, meglio nota come Taylor Mega. È stata una condomina, dopo aver sentito l'allarme, ad avvertire la polizia. L'influencer, che, è stata contattata telefonicamente e si riserva di quantificare il danno subito, anche se, a un primo esame, sembra che nell'abitazione non manchi molto. Taylor Mega ha commentato l'accaduto nelle stories di Instagram:«Io non ho parole - racconta su Instagram - visto che la notizia è già di dominio pubblico, ieri mentre stavo a Udine mi è partito l'allarma. Chiaramente ho chiamato tutte le forze dell'ordine mentre i ladri erano ancora in casa e sono corsa a Milano, sono arrivata in tre ore, ho trovato quel macello.perché si stavano portando via degli oggetti assurdi, non so cosa dire, oltre ai gioelli chiaramente...»., di origine friulane, ha su Instagram oltre 2 milioni e 300 mila followers. Per sua stessa ammissione, ha una vita sentimentale molto intensa e il suo nome, in passato, è stato accostato a quello di Fabio Briatore mentre è stata fidanzata con Tony Effe, componente della band in ambito «trapper» Dark Polo Gang.È stata concorrente all'Isola dei famosi e al Grande Fratello. All'interno dell'abitazione dell'influencer, a Brera,. Sul pianerottolo sarebbero state trovate delle valigie che probabilmente gli intrusi, disturbati, non sono riusciti a portare via.