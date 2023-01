Tara Gabrieletto replica alle accuse di Chiara Camerra: «Appare tutto molto strano...». Cosa ha detto

di Redazione web

La battaglia legale tra Chiara Camerra e Tara Gabrieletto si è trasformata in un botta e risposta attraverso i canali social. Dopo l'intervista choc della Camerra rilasciata al Corriere della Sera, l'ex volto di Uomini e Donne ha scritto un commento in merito sui social non rilasciando però alcun dettaglio, ha riferito infatti che non replicherà a commenti da lei ritenuti «calunniosi e diffamatori» ma che se ne discuterà al momento opportuno in sede giudiziaria.

Le parole di Tara Gabrieletto

«Non replicherò tramite social dal momento che ci sono sedi giudiziarie opportune per replicare a qualsiasi commento calunnioso e diffamatorio. Appare tutto molto strano che sia emerso solo dopo aver ottenuto un risarcimento. Vi auguro una buona giornata», queste le parole di Tara Gabrieletto dopo l'intervista rilasciata da Chiara Camerra al Corriere, in cui ha raccontato lo spiacevole evento accaduto ai danni della figlia.

Il fatto risale al 2020 quando Tara aveva organizzato una grigliata nel suo giardino insieme a degli amici, e tra gli invitati c'erano anche Chiara e la sua famiglia. Durante la festa, però, accade un evento che poteva trasfromarsi in tragedia: uno dei tre pitbull di Tara attacca la bambina dell'influencer di un anno. «Il cane aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo in qua e in là come una bambola di pezza». Dopo le urla dei presenti, il cane per fortuna ha mollato la presa ma la bambina ne ha subito tutte le conseguenze riportando sulla faccia ferite e cicatrici che rimaranno visibili per sempre. «Il cane le aveva strappato mezza faccia, aveva tagli sulla testa e sulla fronte», ha raccontato mamma Chiara, sottolineando il trauma vissuto dalla piccola.

La figlia di Chiara Camerra è stata subito ricoverata in ospedale, nel reparto di terapia intensiva. Passano i giorni in ospedale a fianco alla piccola che pian piano guarisce. Nonostante la tragedia sfiorata, le due influencer continuano ad essere amiche fino a quando non escono fuori le carte della querela. I rapporti, a quel punto, si rallentano non riuscendo cosù a mantenere la promessa che le due avevano sancito con un tatuaggio.

Arrivano poi 310mila euro dall'assicurazione per il danno fisico subito dalla bambina, ma le cicatrici sul viso restano e il cane rimane impunito. L'avvocato di Chiara Camerra ha spiegato: «Diciamo che è andata bene, 310mila euro è un buon risarcimento, riguarda il danno alla bambina, morale e permanente, che è stato riconosciuto al 30%. Ma la causa non è ancora chiusa e ora ci saranno tutte le parti da risarcire».

Non finisce qua, perché la Camerra ha chiesto l’abbattimento del cane: «È una questione di giustizia nei confronti della mia bambina». Ovviamente, per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, questa ipotesi non è neanche da prendere in considerazione.

