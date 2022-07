Stash compie 33 anni, la dolce dedica della fidanzata Giulia. E spunta il commento di Stefano De Martino

di Federica Portoghese

Buon compleanno Stash! Il frontman dei The Kolors compie 33 anni, a festeggiare con lui in Costiera Amalfitana la bella Giulia Belmonte. Quest'anno Stash ha ricevuto in anticipo il regalo di compleanno, una vera e propria sorpresona: diventare di nuovo papà.

Pochi giorni fa la coppia, infatti, ha svelato di essere in attesa della seconda femminuccia. Già super innamorato della primogenita Grace, cha ha poco più di un anno, Stash impazzisce dall'emozione per stringere tra le braccia un'altra bimba.

Una cena romantica in riva al mare, così Stash condivide i festeggiamenti con i fan tramite storie Istangram. Giulia, influncer e giornalista, dedica un dolcissimo messaggio al compagno con un post: "A te che mi hai stravolto la vita, che mi hai fatto conoscere l'amore e che mi rendi ogni giorno la donna più felice e fortunata del mondo. Buon compleanno amore mio!"

Un altro simpatico augurio arriva dall'amico ed ex collega Stefano De Martino che non perde occasione sui social per ironizzare e prendere in giro il cantante per i suoi outfit: "Tanti auguri a Stash e al suo guardaroba". Non tarda ad arrivare la risposta del cantante "Io i vestiti non li butto...li accumulo negli anni! Grazie amor"

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 22:05

