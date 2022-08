Tananai viene scambiato dai fan per Rkomi. Il video che ha fatto il giro del web

di Federica Portoghese

Tananai e Rkomi, per qualcuno la stessa persona... Tananai è il volto più richiesto e discusso di quest'anno, arrivato all'ultimo posto a Sanremo con il brano Sesso occasionale, ha costruito in poco tempo della sua sconfita la sua vittoria. Una rivelazione, le sue hit hanno cavalcato le classifiche radiofoniche. Baby Goddaamn è diventata un grande successo e il tormentone estivo La dolce vita, in collaborazione con Fedez e Mara Sattei, è doppio disco di platino.

Tananai scambiato per Rkomi dai fan

Pare, però, che non tutti conoscano l'artista, c'è qualcuno che lo confonde per un atro cantante. Chi sarebbe l'artista in questione? Rkomi... I fan si sono presentati a Tananai con una cartolina promozionale dell'album Taxi Driver, in primo piano la faccia di Mirko. Così il povero Tananai si è ritrovato a dover firmare l'autografo al posto di un suo collega. Il video è diventato subito virale, i commenti si sono riempiti di risate e simpatiche battute. Tananai scrive il nome di Rkomi con tanto di cuoricino finale e saluta i fan, che evidentemente, non sono i suoi...

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 14:35

