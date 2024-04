Suri Cruise compie 18 anni senza papà Tom. Non lo vede da 10 (per colpa di Scientology), ma ora tutto può cambiare: «Lui ha un piano»

di Redazione web

Nel panorama di Hollywood, poche storie familiari sono state scrutate quanto quella di Tom Cruise e sua figlia Suri. Nel 2020, Leah Remini, attrice ed ex membro di Scientology, ha rivelato al New York Post un piano che l'atttore avrebbe avuto per riavvicinarsi alla ragazza. Quel momento è arrivato: Suri è diventata maggiorenne il 18 aprile 2024, e da allora si sono riaccese le speculazioni sui social media riguardo un possibile riavvicinamento con suo padre.

Gli anni felici

Suri è nata il 18 aprile 2006, e fin dall'inizio la sua vita è stata al centro dell'attenzione mediatica. La sua nascita fu celebrata su Vanity Fair, un evento che attirò milioni di spettatori e consolidò il suo status di baby vip. Tom Cruise si mostrava spesso in pubblico con la figlia, diventata inconsapevolmente un'icona della moda per le bambine di tutto il mondo. Poi nel 2012, dopo il doloroso divorzio dei genitori (l'attrice ha lasciato il marito per proteggere la figlia dal fanatismo di Scientology e da allora non si parlano più) è sparita dalla scena pubblica. L'ultima volta che Suri Cruise è stata vista in pubblico con il padre Tom è immortalata in una foto scattata durante una visita al Typhoon Lagoon di Disney che non è certo se risalga al 2012 o al 2013.

L'influenza di Scientology

Scientology, religione fondata da L. Ron Hubbard nel 1954, ha svolto un ruolo centrale nella vita di Tom Cruise, uno dei suoi membri più celebri. La Chiesa promuove un percorso di riabilitazione spirituale attraverso l'"audit", un processo che implica il rivivere esperienze passate per liberarsi dai loro effetti nocivi. Tuttavia, la Chiesa è anche nota per il suo approccio rigoroso nei confronti dei non seguaci, definiti «persone repressive», che secondo Leah Remini avrebbe incluso Katie Holmes, mamma di Suri e ex moglie di Tom Cruise.

Il divorzio

Durante la causa di divorzio, Tom Cruise ha ammesso che Scientology aveva giocato un ruolo nell'allontanamento da Katie. Da quel momento, Suri ha vissuto con la madre, lontana dalla figura paterna e dall'influenza della Chiesa. Nonostante un accordo di divorzio che consentiva all'attore di vedere sua figlia fino a dieci giorni al mese, il papà di Suri ha scelto di non sfruttare questa opportunità e tagliare i ponti con la figlia. Il divo di Hollywood però non le ha fatto mancare nulla dal punto di vista economico, versando puntualmente la cifra stabilita dal giudice quando ha concesso l'affido esclusivo alla madre: 400mila dollari all’anno per il mantenimento, le spese scolastiche e mediche.

Il futuro

Ora che Suri è maggiorenne le cose potrebbero cambiare: l'assegno potrebbe non essere più versato (anche se Tom potrebbe decidere di voler continuare a sostenere la ragazza e pare che le pagherà il college) e lei sarà libera, se vorrà, di mettersi in contatto con il padre e cercare di ricostruire il rapporto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 14:59

