Sting apre una pizzeria nella sua tenuta in Toscana: «Venite, la pizza è buonissima»

Da cantante a “pizzaiolo” per Sting il passo è breve. Il cantante infatti, ormai da anni trascorre diverso tempo in Toscana, dove produce vini e dove ultimamente ha deciso di aprire una pizzeria.

Sting apre una pizzeria in Toscana

La Toscana per Sting è diventato un grande amore e il cantante ha fatto ormai delle colline del Chianti, dove produce il suo apprezzato e premiato vino, la sua seconda casa. Sting ha però deciso di passare dalle bottiglie alla tavola, aprendo nella sua tenuta una pizzeria con la moglie Trudie Styler e annunciando al mondo la nuova attività attraverso il suo account instagram: «Venite e unitevi alla gang alla pizzeria wine bar Il Palagio – ha scritto sul social, dove ha inserito anche alcune foto del bucolico locale - qui potete gustare una pizza favolosa, assaggiare tutti i nostri vini e alcune birre toscane artigianali...».

Il Palagio pizzeria and wine bar si trova a Figline Valdarno, nella campagna a sud di Firenze, dove la coppia produce oltre al vino anche olio e miele. Un primo passo nella ristorazione per il cantante che già qualche mese fa, per fronteggiare la pandemia, aveva creato una fondazione a sostegno di bar e ristoranti italiani, la “Every Breath Foundation”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 13:19

