Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

avrebbe tradito Belen Rodriguez. A dare nuovi dettagli della crisi di una delle coppie più amate della tv italiana è il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi che rivela chee, ma che poi non abbia mai smesso di farlo.La causa della crisi quindi non sarebbe tanto nella gelosia di lui, o nella famigia invadente di lei, ma proprio nelle scappatelle di Stefano. Una voce, quella del tradimento, che però sarebbe stata smentita dal direttore di Chi, Alfonso Signorini. I motivi della crisi sembrano essere top secret, ma sempre più certa è invece la crisi tra i due.Belen e Stefano vivono ormai in città diverse da mesi, ufficialmente per gli impegni di lavoro di lui. Stefano non ha voluto ancora parlare della situazione che sta vivendo con la compagna, mentre Belen in un video su Instagram aveva fatto sapere di essere in un momento delicato e aveva chiesto che venisse rispettata la sua privacy.