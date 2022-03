Stefano De Martino, la confessione: «Un secondo figlio? Ho cominciato così presto...»

Stefano De Martino sotto i riflettori. Ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato della sua vita privata e professionale. L'ex ballerino, e ora giudice di Amici, ha parlato del rapporto con Belen Rodriguez, con cui da tempo si parla di un ritorno di fiamma e con la quale è stato di recente paparazzato. Dal matrimonio tra i due è nato Santiago e, all'epoca Stefano aveva solo 23 anni. Ora, non rifiuta l'idea di avere un secondo figlio: «L'amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile» ha detto il conduttore di Bar Stella.

«Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto forse a volte poco si ricambia l'amore dei genitori. Oggi non riesco a immaginare la vita senza mio figlio». Sono passati otto anni dalla nascita del suo primo figlio, avuto dalla relazione con Belen Rodriguez, non sembra terminata visti gli scatti degli ultimi tempi che li ritraggono insieme, anche mano nella mano, come se fosse tornata la complicità di un tempo, forse mai del tutto scomparsa. Mara, visto anche il forte legame che Stefano ha creato con Santiago, ha chiesto al conduttore se non volesse diventare papà per la seconda volta, e chissà magari proprio con Belen: «Avendo avuto già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Magari sì, ho iniziato così presto!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 20:47

