Santiago De Martino compie 11 anni, la sorpresa di papà Stefano e la dedica di Belen: «Mi hai insegnato a essere una brava mamma»

Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino oggi 9 aprile compie 11 anni. Il conduttore, da quando è finita la storia con Belen, vive lontano dal figlio ma le visite continuano ad essere frequenti; Santiago d'altronde, continua ad essere la priorità di entrambi i genitori. Oggi infatti, per l'occasione, Stefano ha deciso di fare una sorpresa a suo figlio per il suo undicesimo compleanno. Il conduttore ha regalato a Santiago una cosa che probabilmente desiderava: una bicicletta cross da bambino anni 80.

Il regalo

Il figlio di Belen e Stefano ha compiuto oggi 11 anni ma nella giornata di ieri ha festeggiato con mamma, papà e gli amici in un parchetto. Non è mancata, ovviamente, la sorellina Luna, che si è divertita tra i compagni di giochi di Santiago. Stefano De Martino proprio nelle ultime ore ha pubblicato una foto che mostra il suo regalo per il compleanno del figlio.

La bicicletta che Santiago ha ricevuto come regalo da papà probabilmente appartiene ad un piccolo pezzo da collezione molto particolare.

A quanto pare, l'obiettivo di Belen e Stefano adesso è quello di costruire un rapporto sereno, un nuovo equilibrio che si assesta giorno dopo giorno dribblando gossip e chiacchiere inutili. E naturalmente la priorità resta sempre Santiago.

Il messaggio di Belen

Santiago ha spento 11 candeline e naturalmente non sono mancati gli auguri di Belen che ha pubblicato per l'occasione un post Instagram ad hoc che ha conquistato cuori a profusione. La showgirl argentina ha infatti condiviso con i suoi follower un carosello di foto in "black and white" di Santiago con a corredo un messaggio d'amore. Le foto presentano Santiago dalla tenera età ad oggi. «A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato - ha scritto Belen -. Ti amo fino a morire. Tanti auguri Santiago, sono fiera di te. Tanto tanto».

