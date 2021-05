Stefano De Martino papà orgoglioso, stupito da Santiago "prodigio del tennis"

Stefano De Martino papà a tempo pieno col figlio Santiago. Stefano De Martino porta il figlio Santiago a lezioni di tennis e mentre lo riprende col suo smartphone si stupisce per le sue prestazioni sul capo da gioco.

Stefano De Martino porta il figlio Santiago, nato dalla sua passata relazione con Belen Rodriguez, a fare sport. Il piccolo Santiago ha scelto di praticare tennis e Stefano, da bravo papà, lo porta a prendere lezioni per imparare e migliorare il suo stile. A bordo campo il giudice di "Amici" ha deciso di riprendere il giovane sportivo in erba, per poi condividere il risultato con i suoi follower su Instagram. I progressi fatti da Santiago sembrano soddisfare pienamente il papà che lo filma mentre palleggia con l’allenatore e sfoggia il suo dritto deciso, commentando la prestazione con un “Eeeeh” quasi di incredulità.

Intanto, mentre Belen Rodriguez è pronta a diventare mamma bis con la nascita di Luna Maria, dal suo fidanzamento con Antonio Spinalbese, Stefano De Martino risulta ancora single, nonostante che dal divorzio gli siano state affiancate diverse nuove love story, tutte rigorosamente smentite dal diretto interessato.

