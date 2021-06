Stefano De Martino, smart working in mutande: la foto fa impazzire i social

Stefano De Martino finisce in mutande sul social. Stefano De Martino ha condiviso un divertente post dal suo account Instagram dove abbigliato (per metà) con vestiti eleganti, si concede una sessione di lavoro in smart working.

Con la solita ironia Stefano De Martino conquista i social. Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez orami diventato un affermato conduttore, ha condiviso dal suo account social uno scatto molto particolare in cui appare perfettamente vestito, in mezzo alla strada, mentre lavora a un computer portatile. La particolarità dello scatto, seguito dalla didascalia “Smart working” è che per l’occasione Stefano non indossa pantaloni, ma sfoggia un paio di mutande bianche. La condivisione ha raccolto molti consensi e commenti divertiti, anche di amici vip come la Iena Giulio Goria, Sandra Milo e Valeria Graci.

Nel mentre Stefano De Martino è pronto a fare salto sul grande schermo. Ospite del Festival del Cinema e della Tv di Benevento ha svelato: “Farò un film. Cercherò di essere il meno possibile me stesso, visto che in questo caso interpreterò un ruolo. Finora mi hanno proposto ruoli simili a quello che sono. Non so come andrà, ma durante la promozione dirò che è andata benissimo. Il film è molto bello. L'unico problema potrei essere io, ma solo poche pose. Quindi, potete anche distrarvi”

