Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme, cena e passeggiata notturna

Di nuovo insieme. Mentre per lui si parla di un ritorno in coppia con la sua ex Belen Rodriguez, mamma del figlio Santiago, e lei è accreditata come nuova love story del calciatore playboy Marco Borriello, i due sono stati sorpresi insieme nottetempo a Milano.L’ex ballerino di “Amici”, oggi conduttore di “Made in Sud” e la modella influencer hanno avuto una relazione in passato ed ora sono stati fotografati da “Diva e donna” fuori da un noto locale di Milano. I due, usciti insieme dopo cena, passeggiano per le vie della città fra carezze e sorrisi.Stefano proprio durante "Made in Sud", la trasmissione che conduce, dopo una battuta sull'ex moglie ha risposto imbarazzato: “Basta con questa storia, sto sudando”.