Stefano De Martino e la napoletana misteriosa: chi è la donna che l'ha conquistato?

Stefano De Martino è in love? Sembra che la risposta sia "sì": una nuova liaison che sembra si stia ‘consumando’ all’ombra del Vesuvio, in gran segreto. A lanciare lo scoop è Chi magazine che riporta che l'ex marito di Belen stia consocendo, lontano dai riflettori, una ragazza napoletana che non fa parte del mondo dei vip.

Stando a quanto riportato su Chi, i due sono stati avvistati assieme a cena nello scorso weekend, in un noto ristorante del capoluogo campano. De Martino non proferisce parola, né conferma né smentisce. Medesimo atteggiamento assunto nelle scorse settimane quando si è sussurrato di un flirt con Paola Di Benedetto, ex del cantante Federico Rossi. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 e il 31enne napoletano sono stati al centro del gossip estivo, ma ad oggi della presunta frequentazione non c’è alcuna traccia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 12:47

