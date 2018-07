Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Dalla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, c’è la caccia alla nuova fidanzata di. Per ora l’ex ballerino di “Amici” e inviato dell’Isola dei Famosi era sempre stato accostato alla blogger Gilda Ambrosio, ma pare che lui preferisca Cristian Buccino.I due per ora terrebbero tutto sotto traccia: “Poche sere fa c'è stata una cena in gran segreto nella casa milanese didove c'erano come ospitie la cantante Elodie Di Patrizio – fanno sapere le “Chicche di gossip” di “Chi” - ma se quest'ultima è felicemente fidanzata, la Buccino sarebbe single.Al party ha presenziato anche Giotto, amico di lui, che ha cucinato per tutti. Gli incontri tra De Martino e la Buccino, che non si seguono sui social per non destare sospetti, ma ogni tanto a lui scappa qualche like, si intensificano. E’ lei la fiamma segreta del ballerino scaricato dall’influencer Gilda Ambrosio?”.