Stefano De Martino in barca con la nuova fiamma? Ecco chi è la bionda misteriosa

Nuovo flirt per? Solo ieri sono stati pubblicati dal settimanale "Nuovo" degli scatti che vedevano l’ex di Belen Rodriguez in barca assieme a una misteriosa bionda e subito ha imperversato il gossip su una presunta nuova relazione per il conduttore di Made in Sud, novello single. Ma le cose non stanno come potrebbe sembrare.Le foto traggono in inganno: Stefano in barca insiema a una ragazza bionda e sexy. In tanti si sono chiesti chi fosse, e la risposta arriva direttamente dall'ufficio stampa di De Martino, che ha fugato ogni dubbio.Si tratta di Emma, cara amica di Stefano, e per di più accompagnata dal fidanzato Andrea. Che non è finito sotto l'obiettivo dei paparazzi.Con loro, tra l’altro c’erano altri amici. Insomma, un periodo difficile per Stefano, su cui stanno circolando diverse fake news…