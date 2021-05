Stefano De Martino, la sua auto vandalizzata durante la festa scudetto dell'Inter. Lo sfogo su Instagram

Una brutta sorpresa per Stefano De Martino, che trova la sua macchina danneggiata e si lamenta sui social dell’accaduto. Durante la festa per lo scudetto dell’Inter infatti qualcuno deve aver “urtato” l’auto di Stefano De Martino: “Evidentemente – ha scritto su Instagram - intralciava i festeggiamenti”.

Leggi anche > Festa Inter, Sala: "Non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza"

Stefanio De Martino trova la macchina danneggiata

Per Stefano De Martino ieri la giornata non è iniziata nel migliore dei modi. Sceso di casa si è infatti accorto che la sua macchina, parcheggiata in strada a Milano, era stata danneggiata. Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e attuale giudice di “Amici”, ha quindi deciso di sfogarsi sui social, postando una foto del danno alla sua vettura e scrivendo: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”.

Una nuova critica alla celebrazioni dei tifosi per lo scudetto dell’Inter, che ha fatto arrabbiare diverse persone, per via del mancato rispetto delle norme anti Covid. Sul caso, tra gli altri, è intervenuta anche l’influncer Giulia De Lellis che dal suo account Instagram ha duramente criticato quanto accaduto durante i festeggiamenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA