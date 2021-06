Stefano De Martino, da “Amici” al grande schermo: «Reciterò in un film. Potete anche distrarvi...»

Stefano De Martino fa il grande passo e dalla tv passa al cinema. Stefano De Martino, ultimamente su Mediaset come giudice di “Amici”, ha annunciato che prenderà finalmente parte a un film, senza però recitare se stesso, come già accaduto in passato: «Proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo».

Stefano De Martino: «Farò un film»

Per Stefano de Martino un periodo davvero positivo, e dopo aver ricevuto il premio al Festival del Cinema e della Tv di Benevento come miglior conduttore della stagione televisiva, l’ex ballerino di “Amici” ha annunciato che prenderà parte a un film. Stefano De Martino mette per un po’ da parte la tv e si prepara a esibirsi sul set per una pellicola per il grande schermo: «Farò un film - ha confidato durante la premiazione - Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò ad essere il meno possibile me stesso, qui interpreterò un ruolo. Non so come verrà, ma in promozione dirò che è venuto benissimo. Il film è molto bello, l'unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi».

