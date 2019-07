Stefano De Martino, fuga con gli amici in attesa delle nozze bis con Belen Rodriguez

Giovedì 4 Luglio 2019, 16:17

Dopo aver condotto con successo “Made in Sud” ed essere ritornato assieme alla sua ex moglie, mamma del figlio Santiago,ha approfittato della bella stagione e si è concesso una piccola vacanza da single assieme agli amici.Oltre a trascorrere il tempo libero assieme alla famiglia infatti l’ex ballerino di “Amici” ha deciso di raggiungere i suoi amici a Capri dove, fotografato da “Nuovo” ha anche fatto una piccola crociera tutta fra uomini su un barchino sulle acque dell'isola.Stefano appare molto divertito ed effettivamente per lui è un periodo molto positivo. Oltre al ritrovato amore infatti per Stefano e Belen, impegnata nell'ultima edizione di “Colorado”, dovrebbe arrivare la conduzione del Festival di Castrocaro, mentre il prossimo 20 settembre la coppia dovrebbe dirsi di nuovo “si” alla Baleari…