di Emiliana Costa

Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e il dolce desiderio: «». L'ex marito di, durante un'intervista al programma Rivelo di Real Time, avrebbe portato alla luce una parte della sua sfera intima poco conosciuta. Il ballerino diha precisato la natura del suo legame con l'eterna "quasi fidanzata"e avrebbe svelato il desiderio di adottare un bambino- avrebbe spiegato De Martino - mi chiede di averee io, per colpa della mia paura nei confronti della, non posso accontentarlo. Però adesso ho contattato il mio avvocato, che mi ha parlato della possibilità di adottare un bambino ancheMa è molto difficile adottare. Oggi sono pronto a regalare a un bambino meno fortunato di Santiago».Stefano poi ha dolci parole anche per Gilda Ambrosio, anche se continuerebbe a definirsi: «Gilda fa parte della mia vita. Non sono stato veramente fidanzato, ho uncon lei. Abbiamo una grandissima affinità. Sfuggo in amore perché».