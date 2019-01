Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' uno Stefano De Martino inedito quello che si è raccontato a tutto tondo nello studio di Eleonora Daniele. Ospite a Storie Italiane su Rai1, il ballerino si è emozionato nel vedere le immagini della sua famiglia e, parlando di, ha spiegato: "Se dici di amare tuo figlio non puoi non amare e voler bene a quella parte della tua famiglia che è sua madre e la tua compagna. Noi proviamo a trasferire a Santiago, nonostante la separazione, questa unione familiare che va al di là della nostra relazione. Siamo una famiglia e prendiamo le decisioni insieme. Quando c’è qualcosa da fare lo facciamo sempre in tre".Sulla sua attuale situazione sentimentale,, sembra smentire i rumors che lo vorrebbero vicino a una modella. "Sono single", ha risposto alla Daniele, per poi scherzare con una delle signore presenti tra il pubblico, ballando il Tuca Tuca con lei e aggiungendo: "Magari io e la signora Anna abbiamo un futuro e non lo sappiamo".Una lunga ed esuberante intervista, insomma, che ha mostrato il lato brioso e coinvolgente dell'artista, ma anche un aspetto più dolce e commovente., infatti, dopo aver ricordato i sacrifici fatti dai genitori per sostenerlo nella danza, ha confidato alla conduttrice: "Mio padre mi scoraggiava: lui era ballerino di danza classica. Ho iniziato a ballare contro la sua volontà, mi diceva che questo lavoro non mi avrebbe fatto guadagnare nulla, che era un lavoro fatto di sacrifici e che avrei poi dovuto trovare un altro impiego. Ai miei genitori, dopo, ho ridato tutto quello che mi hanno dato loro negli anni. Immagina avere un figlio che deve viaggiare, studiare danza… Mi sono tolto subito dalle spalle dei miei e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per me, per i tantissimi sacrifici".E adesso le porte di una nuova avventura televisiva si starebbero aprendo per il ballerino. A Eleonora Daniele, che gli chiedeva se avrebbe potuto avere uno stile da Made in Sud,ha risposto: "Sono molto scaramantico. Ho ricevuto la chiamata da Carlo Freccero che è non 'un' ma 'il' personaggio in assoluto: non ci sono altri. Auguro a tutti di incontrarlo e farci una chiacchierata".