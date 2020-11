Stefano Bettarini , Antonella Mosetti choc a Mattino 5: «Ecco la verità su di lui, ha una doppia faccia...». Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip , l'ex marito di Simona Ventura è stato squalificato a causa di un'espressione blasfema. Oggi a Mattino 5, Antonella Mosetti - ex di Bettarini - ha commentato l'accaduto con parole al vetriolo.

«Ha la lingua biforcuta - dice Antonella Mosetti - inventa storie inesistenti (in passato Bettarini avrebbe parlato della loro storia, ndr). Un uomo non parla mai così di una ex. Stefano ha questa doppia faccia». Replicherà Bettarini? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Novembre 2020, 22:37

