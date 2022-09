Stefano Accorsi, papà amorevole. Mano nella mano con Lorenzo: «Buon primo giorno di scuola a tutti!»

Il primo giorno di scuola è una tappa importante per qualsiasi bambino e genitore. E anche Stefano Accorsi ha voluto celebrarlo con un post su Facebook. Per il piccolo Lorenzo inizia l'avventura in prima elementare e papà Stefano, sempre molto presente e amorevole, ha deciso di accompagnare il figlio mano nella mano verso questo grande passo.

L'appuntamento da non perdere

Svestita la toga da tribunale della sua nuova serie televisiva in Rai «Vostro Onore», Stefano Accorsi ha indossato i panni della quotidianità. Da sempre molto legato ai suoi quattro figli, l'attore bolognese non ha voluto mancare al primo importante traguardo scolastico del suo Lorenzo che, zaino in spalla, ha varcato per la prima volta la porta della sua nuova classe. La prima elementare è l'inizio ufficiale della carriera scolastica di ognuno di noi e per Stefano era un appuntamento da non perdere. Con l'affetto e la serenità che solo un papà o una mamma possono infondere al proprio figlio tiene salda nella sua mano, la mano del piccolo Lorenzo rassicurandolo poco prima del suo ingresso nell'Istituto.

L'augurio a tutti i suoi fan

Uno scatto, probabilmente catturato da mamma Bianca Vitali che Stefano Accorsi ha voluto condividere con i suoi follower per augurare a tutti, genitori e bambini, un «Buon primo giorno di scuola!». Una giornata che difficilmente grandi e piccini dimenticheranno. Un augurio social sincero da parte di Stefano Accorsi che ha vissuto sulla propria pelle le emozioni di una giornata speciale. Una giornata che Stefano ha già vissuto tre volte e non sarà l'ultima.

I quattro figli di Accorsi

Stefano Accorsi, attore italiano noto per i suoi numerosi grandi successi, è il padre di quattro figli, avuti da due donne diverse. Athena, Orlando, Lorenzo e Alberto, sono questi i nomi dei bambini dell'interprete di Vostro Onore, avuti dalla celebre Laetitia Casta e dalla sua attuale moglie, Bianca Vitali. Dalla relazione di Accorsi con la Casta sono nati Orlando e Athena: a proposito del suo primo figlio, nato nel 2006, Stefano all'epoca dichiarò: «Non sarò mai più lo stesso, la mia vita sta cambiando radicalmente in questo periodo e questo è un cambiamento epocale». La seconda figlia dell'attore, invece, è nata nel 2009, dopo il suo trasferimento in Francia. Il matrimonio tra la star e Laetitia Casta ha avuto fine nel 2013, ma la rottura non ha impedito ai due genitori di rimanere in buoni rapporti, sia per il bene dei figli che per l'affetto che provano ancora nei confronti l'uno dell'altra.

Dalla relazione di Stefano Accorsi con la sua attuale moglie Bianca Vitali, figlia del noto giornalista Aldo Vitali, invece, sono nati altri due bambini: Lorenzo, nato nel 2016, e Alberto nel 2020. Stefano, padre molto presente e amorevole, ha commentato l'ingrandirsi della sua famiglia con le seguenti parole: «I figli sono importanti per darsi fiducia e costruire progetti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA