Stefania Sandrelli è in un momento di svolta tanto della propria carriera professionale quanto della propria vita privata. A ridosso della partecipazione alla 79° edizione della Mostra del cinema di Venezia con il film Acqua e Anice di Corrado Ceron è stata lei stessa a dichiararlo in un'intervista a cuore aperto al settimanale Oggi.

Stefania Sandrelli e la crisi con il compagno: «Giusto lasciarci, la mia vita professionale sta per finire»

In attesa di ricevere il Premio Bianchi, ha confessato di vivere in un periodo difficile della propria vita, soprattutto per la crisi con lo storico compagno Giovanni Soldati, dopo che quest'ultimo è stato costretto a un lungo ricovero.

«Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto. Io non potevo non esserci. Non potevo» ha spiegato la Sandrelli, dicendosi pronta a chiudere la loro storia. «Forse ora è giusto farlo, giusto per me. Mi fa bene… Quando si è ammalato eravamo da tempo stanchi l’uno dell’altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce. All’affetto. A una carezza».

Nonostante la crisi di coppia, l'attrice ha grande stima per il compagno, noto regista e sceneggiatore, che definisce un uomo onesto. «Non finge mai» spiega. «Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l’uomo della Sandrelli». Per quanto creda che lasciarsi sia la scelta più giusta, «io lo rivorrei con me, sempre, sempre». Insomma, un addio complicato per l'ex icona sexy, che sente la sua vita professionale tramontare. «Ho fatto più di cento film, televisione, teatro, ho diretto un’opera. [...], ma la mia vita professionale sta per finire». Parole malinconiche che sembrano presagire un sempre più vicino ritiro dalle scene.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 19:01

