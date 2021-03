Stefania Orlando in lacrime a Verissimo: «Ho perso la mia migliore amica. Andrea Roncato? La verità sulla fine del matrimonio»

Stefania Orlando appena uscita dalla casa del Gf Vip racconta a Verissimo l'esperienza e i momenti più difficili della sua vita. Si commuove parlando della perdita della sua migliore amica per un tumore. E sempre con le lacrime agli occhi parla del fallimento del matrimonio con Andrea Roncato. Orlando però è anche una donna che ora è felice di riappropriarsi della propria quotidianità.

Stefania Orlando a Verissimo

«Non ho rimpianti, anche gli sbagli li farei tutti perché mi hanno portato a essere quello che sono. Mi sento una donna risolta, serena, noi siamo il risultato di quello che abbiamo fatto», dice Stefania che poi parla della sua famiglia: «Mamma ogni tanto ha dei problemi con la memoria però sta bene». E sull'ex marito spiega: «Andrea (Roncato ndr) l’ho incontrato alle prove di un programma. Quando i miei lo hanno conosciuto sono stati felici. La fine di un matrimonio si vive sempre come un fallimento, ma alla luce di come siamo ora probabilmente è stato meglio così. Ci siamo dati una nuova possibilità»

Stefania Orlando e la verità su Andrea Roncato

L'ex marito, tuttavia, ha rilasciato un'intervista mentre Stefania era nella casa accusandola di averlo tradito quando erano sposati. In una puntata di Verissimo del 2014 l'attore confessava invece di aver avuto problemi di droga e di esserle stato infedele. Stefania chiarisce: «La verità è che io ho preso materialmente la decisione di andare via e ho incontrato un’altra persona. Alcuni problemi non li conoscevo, vedevo soltanto un marito un po’ assente e un rapporto che non poteva andare avanti. Ho preso coraggio, ma non è stata quella persona la causa della fine. Tante cause le ho sapute dopo dalle sue rivelazioni. Mi sono domandata perché abbia rilasciato questa intervista da Barbara, ho avuto un crollo emotivo. La verità è quella che ha raccontato qui da te».

Stefania Orlando e la migliore amica

Poi la commozione pensando all'amica scomparsa: «Un tumore ha portato via la mia migliore amica. Io credo che l’incontro con mio marito Simone sia stato un suo regalo per riempire questo vuoto. In lui ho anche un amico e facciamo le stesse cose».

