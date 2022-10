Stefania Orlando, la nuova vita da single: «Mi sento smarrita, ma incuriosita. La sto vivendo come un'opportunità»

Stefania Orlando e la nuova vita da single. Dopo la separazione con il marito Simone Gianlorenzi, ufficializzata lo scorso settembre, la conduttrice ha raccontato come sta passando questi giorni: «Sto provando a vivere questo dolore come un'opportunità. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal noi al più semplice io. La solitudine? Non mi spaventa affatto», ha raccontato al settimanale Chi.

Stefania Orlando, la vita privata

Stefania Orlando nell'intervista è tornata pure sulla separazione con il marito, arrivata dopo 15 anni passati insieme a lui: «Bisogna accettare che alcune persone, a un certo punto, decidano di non voler più far parte della nostra vita - commenta Stefania - Quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna avere il coraggio di lasciarle andare. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo fatto i conti con la realtà», ha detto. È già tempo di nuovi amori? Troppo presto per capirlo, dice. «Vorrei solo stare bene. L'amore quello vero è quello che resta dopo l'euforia», conclude.

