Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e il "no" al ruolo di opinionista: lo scambio di tweet con Alfonso Signorini

Stefania Orlando è pronta per “Tale e quale show” e avrebbe nel contempo rifiutato la poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip, reality in cui nell’ultima edizione ha conquistato un’ottima terza posizione. Il presunto “no” da parte di Stefania Orlando ha provocato uno scambio di tweet col conduttore del programma, Alfonso Signorini.

GFVip, Stefania Orlando e lo scambio di tweet con Alfonso Signorini

Stefania Orlando ha recentemente rilasciato un’intervista e subito sul web si è diffusa la notizia di una sua partecipazione a “Tale e quale show” e di un suo rifiuto, dopo l’ottima partecipazione di quest’edizione, al prestigioso ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Il suo discusso diniego però è stato travisato, come lei stessa ha spiegato sul social: «Mettiamo in chiaro una cosa – ha fatto sapere su Instagram - lo dico perchè mi piace essere corretta. Non ho mai rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Io e Alfonso (Signorini) ne abbiamo parlato, c’è stata una proposta di cui abbiamo discusso, ma non sono coincisi i tempi. Nel frattempo ho preso altri impegni, quindi la cosa non è andata a buon fine. Ma io non ho mai detto no, non ho mai rifiutato una proposta di Alfonso, al quale devo tanto, forse tutto di questa mia rinnovata popolarità. Quindi non mi mettete in bocca parole che io non ho detto».

Stefania Orlando ha poi più o meno replicato il concetto su Twitter, cinguettando: «Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad @alfosignorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo #gfvip». Un’esternazione gradita ad Alfonso Signorini che ha risposto: «Devo dire grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA