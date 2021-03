Stefania Orlando e la crisi col marito Simone Gianlorenzi: «Vorrei rassicurarvi sul fatto che non è mai scappata di casa»

Negli ultimi giorni si erano diffuse voci di crisi fra Stefania Orlando, indubbia protagonista del Grande Fratello Vip, e il marito Simone Gianlorenzi. Lo stesso Simone Gianlorenzi ha però voluto fare chiarezza sul social: “Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa”.

SIMONE GIANLORENZI E STEFANIA ORLANDO, NESSUNA CRISI

Nessuna crisi fra Stefania Orlando, da poco uscita dal Grande Fratello Vip e il marito Simone Gianlorenzi. Attraverso la rete infatti si era sparsa la voce di un litigio nella coppia e il fatto che i diretti interessati non intervenissero per mettere in chiaro sui social la situazione, ha messo in grande allarme i fan.

Da Twitter Simone Gianlorenzi ha deciso di mettere le cose in chiaro, tranquillizzando i follower: “Vorrei rassicurarvi – ha scritto sul social - sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?”.

Nessuna crisi insomma fra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi e anzi la coppia, come annunciato, è pronta per una nuova hit musicale!

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 18:27

