Stefania Orlando, il nuovo fidanzato è Marco Zechini: «Ha saputo corteggiarmi ed è stato paziente»

di Luca Uccello

Stefania Orlando non ha più voglia di nascondersi. E così con un bacio pieno di passione mostra a tutti il suo nuovo compagno, Marco Zechini. Per molti è solo una conferma, niente di nuovo insomma.

Un compagno che c'era già da mesi, forse anche da un anno, ma che solo oggi viene ufficializzato dall'ex gieffina. I primi a scoprirla furono quelli di Nuovo, che oggi ripropongono scatti esclusivi di baci e tenerezze tra i due.

L'amore allo scoperto

La storia può dirisi iniziata sul fnire della scorsa estate quando al suo fianco a prendere il sole sulle spiagge di Fregene c'era giò l’avvocato. «Ma quale fdanzato, non scherziamo! Lui è solo un amico», aveva detto allora lei al settimanale di Cairo Editore.

Forse lo scorso settembre erano ancora amici. Stefania probabilmente stava uscendo definitivamente dalla separazione con il marito Simone Gianlorenzi.

Ora è diverso. «Sto vivendo questa storia giorno per giorno e non nascondo che ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti. Mi auguro che tra noi proceda tutto per il meglio», dice oggi Stefania a Nuovo. «Questa volta, però, vorrei tenere per me certe cose e mantenere riservata la nostra relazione, come penso che dovrebbero fare tutti».

Come è nata questa nuova storia d'amore? Con marturità e tanta pazienza confida ancora Stefania: «Marco ha saputo rispettare i miei tempi, corteggiandomi a lungo. Tra le tante qualità che mi hanno fatto innamorare c’è senza dubbio la sua grande pazienza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA