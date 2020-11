Stash quasi papà, la dedica per la figlia: «Stai per arrivare... Il centro di ogni cosa»

Stash è pronto a diventare papà e fa una dedica alla futura figlia. Stash, cantante dei “The Kolors”, ha postato dal suo account Istagram una dedica per la figlia assieme alla compagnia Giulia Belmonte .

Leggi anche > La Regina degli scacchi, otto cose da sapere

Nella foto della condivisione Giulia mostra il pancione da quasi mamma, su cui Stash si appoggia teneramente: «Ormai ci siamo quasi... stai per arrivare! – ha scritto il cantante nella didascalia - E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa... eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te.... Ci riuscirò! Ti aspettiamo!».

A dare l’annuncio della futura paternità di Stash era stata Maria De Filippi sotto le telecamere di “Amici Speciali”: “In un momento così complicato per il mondo sono felice di celebrare un inno alla vita: Stash diventa papà”. Il cantante ed ex professore di “Amici”, aveva poi confermato la cosa pubblicando sul social l’ecografia della piccola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA