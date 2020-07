Sports Illustrated fa la storia: in copertina Kathy Jacobs, modella 56enne e alta 1 e 60 FOTO

Una modella di 56 anni e alta solo 1 e 60:fa di nuovo storia con il suo nuovo numero di, il numero della rivista dedicato ai costumi da bagno, con la californianache si è conquistata la sua prima pagina con la sua bellezza certamente fuori dai canoni tradizionali.Il numero dedicato ai costumi è apparso per la prima volta nel 1964 ed è stato un trampolino di lancio per modelle come. Negli anni la rivista ha sfoggiato anche non solo corpi mozzafiato ma anche modelle over size, disabili o costumi in body painting.Con questa novità Sports Illustrated spera di: «Due cose non si possono cambiare - ha detto Kathy - l'età e l'altezza». «La cosa bella di Sports Illustrated - continua la Jacobs - è che continua a reinventare quella che è la tua visione della bellezza e continua a mostrare alle persone che ce ne sono diversi tipi».