Spice Girls, la rivelazione "bomba" di Mel B: «Io e Geri Halliwell abbiamo fatto sesso»

di Silvia Natella

Ultimo aggiornamento: 13:05

«Io eabbiamo fatto». A dichiararlo è un altro membro delleLe due cantanti avrebbero avuto un rapporto sessuale tanto tempo fa quando il gruppo era all'apice del successo. La rivelazione "bomba" arriva a due mesi dall'inizio del tour reunion della band inglese, famosissima negli anni Novanta. E seè dichiaratamente omosessuale, lo stesso non si può dire dell'altra "ragazza piccante".Queste parole, infatti, potrebbero causare qualche problema a Gery, sposata con«Lei mi ucciderà, anche suo marito. Sono un coppia perfettina, vivono felici in campagna. Spero che non lo neghi, perché è stata solo una cosa divertente», ha raccontato Mel B durante le riprese di "Life Stories" diL'artista ammette di temere la reazione della collega, ma è convinta che l'aneddoto sia privo di significato, anche perché è successo solo una volta: «È successo una volta sola. Abbiamo anche riso molto».un commento inaspettato e un complimento per la Halliwell: «Comunque Geri ha delle splendide tette». Oltre che per il decolletè, Geri è ricordata come la più vivace delle Spice Girls, la stessa che flirtò in pubblico con il principe Carlo d'Inghilterra. Insieme erano "spregiudicate" e cantavano e ballavano al motto di "Girl Power". Si attende a questo punto la replica di Geri, chiamata in causa da Mel B per l'episodio a sfondo sessuale.