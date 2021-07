La Spice Girl Emma Bunton convola a nozze con il fidanzato Jade Jones

Con uno scatto d’amore, la Spice Girl Emma Bunton ha comunicato ai fan le sue nozze con lo storico fidanzato Jade Jones, cantante della band Damage.

«Mr and Mrs Jones!» seguita da una emoji a forma di cuore si legge nella didascalia sotto la foto in abito bianco, postata su IG dalla cantante e presentatrice di 45 anni, nota come la baby spice. Tanti i commenti sotto la foto, sia dei fan che di amici vip come Peter Andre, Ola Jordan e Oritse Williams di JLS.

Lei in un elegante abito bianco e un cerchietto floreale, mentre Jade indossava un fedora marrone e un blazer fantasia: felici e sorridenti, nello scatto appaiono raggianti e felici.

Una stori d’amore turbolenta ma a lieto fine. La Bunton e il cantante dei Damage hanno cominciato a frequentarsi nel 1998, ma solo dopo essersi separati per ben due volte hanno avuto due figli.

L’idea di convolare a nozze non era nei progetti di vita di Emma che, in passato, aveva dichiarato di non aver pianificato di sposare il suo partner, perchè «non necessario».

Ma le cose col tempo hanno preso una piega diversa e seppur senza anello ufficiale, già si chiamano già marito e moglie.

«Siamo entrambi Acquario e un po' disorganizzati, quindi non riusciamo mai a organizzare nulla!» dichiaravano entrambi qualche tempo. A distanza di anni e con un nido d’amore ben consolidato le nozze hanno preso forma e oggi sono ufficialmente marito e moglie.

