Sophie Codegoni, tutto pronto per l'arrivo di Celine: «Sono emozionata, ho ricevuto tutti i vestitini che avevo comprato»

Sophie Codegoni non vede l'ora di stringere tra le sue braccia la sua bambina Celine che nascerà a breve, intanto però, l'influencer sta finendo di preparare le ultime cose prima del momento del parto. Nelle sue storie più recenti, Sophie racconta ai suoi follower quali pacchi da scartare le sono arrivati e soprattutto, mostra tutti i mini vestitini che aveva ordinato.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Nelle sue ultime storie Instagram Sophie Codegoni ha mostrato tutti i pacchi ricevuti con gli accessori e i vestiti per Celine. Negli scatoloni più grandi c'erano culle di varie misure mentre in quelli più piccoli erano contenuti i vestitini. L'influencer spiega: «La parte più divertente sono i vestiti. Mamma mia, sono bellissimi, mi piacciono troppo! Io non scherzo quando vi dico che Celine ha già più vestiti di me e sono già indaffaratissima: devo ancora fare un po' di lavatrici. Lo so che mi dite sempre di non comprare troppo perché i bambini crescono in fretta, ma non riesco a fermarmi».

Sophie Codegoni e il parto

La bambina di Sophie Codegoni dovrebbe nascere nel mese di aprile e quindi manca davvero poco al momento del parto. L'influencer ha sempre parlato in modo molto sereno del momento cruciale della gravidanza e ha detto di non temerlo, desidera solo conoscere la sua bambina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 16:09

