Sophie Codegoni mamma: «Il parto? Ero spaventatissima, ma non è stato come me l'avevano raccontato» Dopo alcuni giorni dalla nascita della sua bambina Celine Blue, l'influencer si è confidata con i suoi follower







di Redazione Web Sophie Codegoni, qualche giorno fa (il 12 maggio precisamente), è diventata mamma per la prima volta della sua bambina: Celine Blue. L’influencer, che ha vissuto molto serenamente il periodo della gravidanza, ha messo a disposizione dei suoi follower il box con le domande. Uno dei quesiti più gettonati è sicuramente stato quello riguardante il parto e, quindi, Sophie ha raccontato per la prima volta quel magico momento. Sophie Codegoni, Fabrizio Corona: «Si è fatta il filler alle labbra, in gravidanza è vietato» Sophie Codegoni torna a casa con la sua Céline Blue: primo scatto social della bimba <h2>La storia Instagram di Sophie Codegoni</h2> Sophie Codegoni, da quando è nata la sua bambina Celine, non aveva più risposto alle numerosissime domande dei fan che le chiedevano di raccontare loro il momento del parto. La nascita di Celine Infine, Sophie ha concluso dicendo: «C’è stato solo un momento dove ho sentito dolore, ma è stato l’unico, e proprio alla fine. Poi, ho cominciato con le spinte ed è nata Celine. Ho vissuto proprio un bel parto». Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 17:16

