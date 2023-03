Sophie Codegoni è pronta per fare la mamma: «Non vedo l'ora di conoscere la mia Celine»

di Redazione web

Sophie Codegoni non sta più nella pelle: non vede l'ora di conoscere la sua bambina Celine che nascerà a breve. In questi giorni, l'influencer ha raccontato alle sue follower di avere ricevuto tutti i vestitini e i vari oggetti che aveva ordinato per la figlia. Nelle ultime storie che Sophie ha pubblicato su Instagram ha messo a disposizione delle sue fan il box delle domande.

Sophie Codegoni, tutto pronto per l'arrivo di Celine: «Sono emozionata, ho ricevuto tutti i vestitini che avevo comprato»

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Grazie al box delle domande, i follower possono chiedere ciò che vogliono ai loro influencer preferiti. Una fan di Sophie Codegoni le ha scritto: «Ti sta preparando all'arrivo di Celine? Come sarà appena la vedrai?». L'influencer ha quindi risposto: «Adesso sono nella fase che proprio non vedo l'ora, cioè non sto più nella pelle: me la immagino e non vedo l'ora di vederla e guardo moltissimi video delle bambine. Rispetto a prima, però, ora comincio ad avere un po' di ansietta, ho paura di non essere capace o all'altezza perché è una cosa nuova, importantissima e bellissima. Poi, però, tutti mi dicono ti verrà tutto naturale e quindi sento solo un'immensa felicità».

I preparativi per Celine

Sophie Codegoni ha finito di preparare quasi tutto per l'arrivo della sua bambina Celine che dovrebbe nascere verso la metà del mese di aprile. L'influencer ha già detto alle sue follower di avere preparato la borsa per l'ospedale.

