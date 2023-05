Sophie Codegoni è diventata mamma, è nata Celine Blue. L'annuncio col papà Alessandro Basciano: «Che gioia»

di Redazione web

Sophie Codegoni è diventata mamma. Nella notte è nata la prima figlia dell'influencer e di Alessandro Basciano, Celine. L'annuncio della coppia sui social. «Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue», si legge nel post.

Chi sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello vip.

La gravidanza inaspettata

Sophie e Alessandro hanno raccontato che la gravidanza non era in programma, ma i due hanno voluto accogliere la piccola con gioia nella loro vita. In questi mesi, sui social, ha raccontato ai follower le paure e le difficoltà del diventare mamma.

