Sophie Codegoni, la foto con Alessandro Basciano è stata censurata da Instagram: lo sfogo

La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano procede a gonfie vele e ovviamente viene documentata sui social. Non sempre, però, si può pubblicare tutto. Ne sa qualcosa la ragazza che si è sfogata per una censura subita da Instagram per una foto con il suo nuovo amore, il ragazzo conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

Leggi anche > Barù e il post per Jessica Selassiè? Quella foto scatena i fan dei Jerù

Un post pubblicato dall’influencer ha subito una segnalazione di massa da parte di alcuni utenti del web, tanto che il social lo ha cancellato. L’immagine mostra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme e in pochissimi minuti aveva raccolto migliaia e migliaia di like e commenti.

Una foto giudicata “irrispettosa” per le linee guida di Instagram. «Io scioccata», il commento di Sophie. L'immagine è stata poi ripostata da sua mamma Valeria. La signora Pasciuti ha replicato: «La gelosia, l’invidia… ma tutto torna».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA