Sophie Codegoni, lo sfogo di Fabrizio Corona: «Si è fatta il filler alle labbra anche se in gravidanza è vietato»

di Redazione web

Sophie Codegoni nei giorni scorsi ha vissuto una delle gioie più grandi della sua vita: è diventata mamma di Celine, la sua prima bambina avuta dal compagno Alessandro Basciano. Nelle scorse ore la famiglia è tornata a casa dall’ospedale e nelle sue ultime storie Instagram, l’influencer ha spiegato alle sue follower che in questi giorni racconterà com’è andato il parto e i momenti vissuti prima di esso. Nel frattempo, Fabrizio Corona si è scagliato contro di lei tirando in ballo il filler alle labbra.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Sophie Codegoni sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita: è appena diventata mamma e tutto ciò che desidera (come ha dichiarato sui social) è trascorrere più tempo possibile con Celine. Fabrizio Corona, dopo essersi congratulato con l’ex gieffina, ha, però, scagliato un dardo a dire poco infuocato. L’ex paparazzo e chi collabora con lui, ha scritto sul proprio canale Telegram: «Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Instagram. Abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un'iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici. Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l'ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?».

La mancata risposta di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, nonostante sia stata nominata dall’ex paparazzo, non ha risposto alla provocazione che le è stata lanciata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 19:46

