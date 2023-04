Sophie Codegoni e l'ecografia: «Celine è super antipatica... come il suo papà». Cos'è successo

di Redazione web

Sophie Codegoni a breve diventerà mamma di Celine che dovrebbe nascere alla fine del mese di aprile. L'influencer si confida spesso con i propri follower su Instagram e racconta sempre di non vedere l'ora di conoscere la sua bambina che, però, non si è mai fatta vedere completamente. Sophie è da poco tornata in Italia dopo una vacanza con il suo fidanzato Alessandro Basciano: la coppia è stata ad Ibiza.

Nelle sue ultime storie Instagram Sophie Codegoni ha detto: «Comunque sono troppo curiosa dell'ecografia di oggi perché dovete sapere che Celine è super antipatica. In questi nove mesi non siamo mai riusciti a vedere completamente il suo visino: una volta perché era girata o un'altra volta perché se lo copriva con la manina. Quindi adesso spero di vederla bene dato che sono al nono mese e quindi dev'essere cresciuta ancora un pochino rispetto all'ultima ecografia che ho fatto». Poi, Sophie ha aggiunto: «Però da queste ecografie, almeno una cosa siamo riusciti a capirla, che la simpatia l'ha presa tutta dal papà e non da me».

Sophie Codegoni ha sempre detto che il periodo che sta vivendo attualmente, ovvero la gravidanza, è uno dei più belli della sua vita. L'influencer ha, però, anche fatto sapere ai suoi follower che a volte teme il fatto di diventare mamma, anche se, crede che tutto le verrà naturale.

