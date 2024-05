Sophie Codegoni torna da Dubai: «Non vedo l'ora di arrivare... Celine in aereo non sta più ferma»

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno tornando dalla loro vacanza a Dubai: la coppia - che non ha ancora dichiarato apertamente di essere tornata insieme - era anche in compagnia della loro bambina Celine.

Nelle sue ultime storie Instagram, l'influencer ha raccontato ai suoi fan che il viaggio di ritorno è stato alquanto movimentato perché la bambina non è mai stata ferma durante il volo.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha trascorso dei giorni indimenticabili a Dubai e ha raccontato la sua vacanza sui social tramite post e storie e, ovviamente, stando attenta a non mostrare mai Alessandro Basciano che, fatalità, era sempre negli stessi posti nello stesso momento. I fan sanno che i due sono tornati insieme ma rispettano anche il fatto che entrambi vogliano mantenere un po' di privacy nella loro storia, visto i pregressi.

Dato che Sophie ha raccontato tutto il suo viaggio, ha spiegato ai follower anche com'è andato il ritorno.

Sophie Codegoni mamma

Sophie Codegoni è una mamma molto dolce con la sua Celine che compare spesso nelle sue storie Instagram. Ad esempio, in una delle ultime immagini pubblicate, l'influencer manda un bacino alla figlia e scrive: «Tutto con te», aggiungendo un cuoricino rosso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA