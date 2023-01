Sophie Codegoni, dopo le coliche renali il mal di schiena: «21 anni ma è come se ne avessi 80»

di Redazione web

Sophie Codegoni è incinta della sua prima bambina Celine. Il pancino dell'influencer cresce a vista d'occhio e lei documenta tutto sui propri canali social. In una delle ultime storie che Sophie ha postato su Instagram l'influencer si muove in modo davvero strano e la mamma Valeria filma tutto e ride prendendola un po' in giro.

La storia Instagram di Sophie

Il pancino di Sophie continua a crescere e l'influencer qualche volta ha detto di cominciare a sentire il peso sulla schiena, proprio per questo deve fare riscaldamento o comunque compiere degli esercizi che permettano ai muscoli di rilassarsi senza affaticarsi troppo.



Sophie Codegoni sta vivendo la sua gravidanza in modo molto sereno: dice di essere davvero felice e di godersi ogni piccolo istante e cambiamento del suo corpo. Accanto a lei c'è sempre il compagno Alessandro Basciano che nei suoi confronti è molto premuroso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 16:30

