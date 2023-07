Sophie Codegoni, la soluzione "geniale" per far calmare la piccola Celine Blue: «Ecco cosa ho trovato...»

di Redazione Web

La soluzione di Sophie Codegoni ispira tutti. La compagna di Alessandro Basciano, entrambi ex gieffini, ha capito come far addormentare la sua piccola Celine. Neo mamma da pochi mesi, Sophie è tornata subito in gran forma, ma soprattutto col sorriso. Una felicità comune al compagno dopo la nascita della loro principessa. Ma si sa, con i neonati non si dorme molto perchè diventano la priorità dei genitori, a qualsiasi ora. Per cui, è necessario trovare una soluzione per far calmare i piccoli. E sembra proprio che l'ex tronista ci sia riuscita...

Gemma Galgani, frecciata a Isabella Ricci: «In amore bisogna muoversi con cautela…»

Belen, dopo lo stop in tv mamma a tempo pieno aiutata da papà Stefano De Martino

L'idea per Celine Blu

«Quando metto questo cartone s'incanta e se cambi canale guai» scrive Sophie sotto la story Instagram in cui mostra la piccola Celine nella culla davanti alla tv.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA