Sophie Codegoni, la passione per il canto: «Io sempre più convinta». L'esibizione social

Sophie Codegoni non ha mai nascosto la sua passione per il canto e, infatti, spesso nelle sue storie Instagram, mostrava ai suoi fan qualche simpatico siparietto canoro anche insieme alla sua bambina Celine. Proprio qualche giorno fa, la giovane mamma ha fatto sapere ai suoi follower di avere cominciato a prendere delle lezioni di musica, nello specifico di canto e di essersi lanciata in questa nuova avventura proprio perché spinta dalla passione.

Nelle sue ultime storie social, Sophie si è fatta riprendere mentre canta.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui è alle prese con un karaoke. La canzone che sta cantando non è sicuramente il brano più facile che avrebbe potuto scegliere, però, lei ci prova lo stesso.

Sophie Codegoni mamma

Sophie Codegoni ha anche pubblicato diverse storie in compagnia della sua bambina Celine che cresce a vista d'occhio. La bambina ha cominciato a dire le prime paroline e a muovere i primi passi. Come si vede dalle storie dell'influencer, proprio oggi, la piccola ha accarezzato per la prima volta un cavallino: mamma e figlia hanno deciso di riposarsi in mezzo alla natura.

